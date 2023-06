Germania: Stoltenberg, leadership Berlino essenziale per sicurezza regione euroatlantica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leadership della Germania resta essenziale per la pace e la sicurezza nella regione euroatlantica. Lo ha detto in un’intervista al quotidiano tedesco “Die Welt” il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. “Accolgo con favore il chiaro impegno tedesco nel raggiungere gli obiettivi di spesa e capacità per la difesa e nel costruire una delle forze armate più forti d’Europa”, ha dichiarato Stoltenberg, elogiando la strategia di sicurezza nazionale della Germania. Secondo il segretario generale della Nato, in un mondo “sempre più pericoloso e competitivo” gli investimenti nella difesa sono “fondamentali per mantenere le persone al sicuro”. “Al vertice della Nato a Vilnius concorderemo un impegno di spesa per la difesa più ambizioso, che sarà almeno pari al 2 per cento del Prodotto interno lordo”, ha aggiunto Stoltenberg.(Geb)