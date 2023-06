Turismo: Santanchè, rilanciare qualità dei servizi per sviluppare modello sostenibile e accessibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è tanta voglia di Italia nel mondo, ma occorre rilanciare la qualità dei servizi e di aiutare le imprese a sviluppare un turismo sostenibile e accessibile. Lo ha dichiarato il ministro del Turismo, Daniela Santanché, ospite della trasmissione "Il caffè della domenica" su Radio24. "Quest'anno sarà una vacanza italiana. Penso soltanto al numero di turisti americani che sono in Italia, ma anche di canadesi, australiani, francesi, spagnoli. Noi dobbiamo rilanciare la qualità dei servizi, oggi i turisti sono più esigenti. Cerchiamo di aiutare le imprese in un turismo sostenibile anche dal punto di vista economico e sociale. Vogliamo sviluppare un turismo più accessibile mettendo in piedi risorse e misure", ha aggiunto. (Rin)