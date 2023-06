Turismo: Santanchè, occorre diversificare l'offerta turistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia c'è bisogno di diversificare l'offerta turistica, di far sì cioè che i picchi di flussi non siano soltanto quelli dell'estate e del Natale. Lo ha dichiarato il ministro del Turismo, Daniela Santanché, ospite della trasmissione "Il caffè della domenica" su Radio24. "Noi abbiamo circa il doppio dei percorsi di cicloturismo rispetto alla Germania, che però fattura 20 miliardi mentre noi non arriviamo a sette. Bisogna lavorare per avere più offerta. Penso anche al turismo nei cammini: abbiamo la Via francigena, il cammino di San Benedetto. Bisogna poi lavorare sul settore delle fiere, dei congressi e degli eventi sportivi: su tutto quello che non si fa nei picchi. In Italia il turismo deve esserci undici mesi su dodici", ha aggiunto. (Rin)