Medio Oriente: presidente iraniano Raisi attacca Israele durante incontro con ministro Esteri saudita

- Il presidente dell'Iran, Ebrahim Raisi, ha sfruttato lo storico incontro avvenuto ieri a Teheran con il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, il principe Faisal bin Farhan, per sferrare un nuovo, pesante attacco contro Israele. Il Regno arabo sunnita e la Repubblica islamica sciita hanno annunciato a marzo di aver raggiunto un accordo, mediato dalla Cina, per ristabilire le relazioni diplomatiche dopo sette anni di assenza di legami formali. “Solo i nemici dell'Islam, guidati dal regime sionista (Israele), sono infastiditi dai progressi nella cooperazione bilaterale e regionale tra Iran e Arabia Saudita", ha detto Raisi al principe Faisal, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa statale iraniana “Irna”. Raisi ha anche espresso la sua opposizione agli sforzi volti a normalizzare le relazioni con Israele, affermando: "Il regime sionista non è solo nemico dei palestinesi, ma è una minaccia per tutti i musulmani. La normalizzazione delle relazioni con Israele non solo non promuove la sicurezza, ma va anche contro le opinioni della Umma islamica". (segue) (Res)