Medio Oriente: presidente iraniano Raisi attacca Israele durante incontro con ministro Esteri saudita (2)

- Il ministero degli Esteri saudita, da parte sua, non fa alcuna menzione del dossier israeliano, nonostante gli Stati Uniti stiano cercando di portare Riad a normalizzare le relazioni con lo Stato ebraico. Secondo quanto riferito da Riad, i colloqui tra il principe Faisal e il presidente Raisi si sono concentrati sulla “revisione delle relazioni bilaterali e sull'esplorazione di vie per rafforzare ed ampliare la cooperazione in vari settori”. I due hanno anche scambiato opinioni “sulle recenti evoluzioni nella situazione regionale e internazionale”, sottolineando “gli sforzi in corso in tali ambiti”, ha aggiunto il dicastero. In precedenza, il capo della diplomazia saudita ha incontrato l’omologo iraniano, Hossein Amir-Abdollahian. I due hanno tenuto colloqui bilaterali presso l'edificio del ministero degli Esteri iraniano, seguiti da dichiarazioni congiunte alla stampa, con un piccolo giallo: sembra che la parte saudita abbia chiesto di cambiare la sala della conferenza per la presenza, tra i banchi da cui avrebbero dovuto parlare i due leader, di un ritratto del generale Qassem Soleimani, comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione islamica iraniani ucciso in raid aereo statunitense a Baghdad il 3 gennaio 2020. (segue) (Res)