Medio Oriente: presidente iraniano Raisi attacca Israele durante incontro con ministro Esteri saudita (3)

- Il principe Faisal ha descritto i colloqui con il suo collega iraniano come "positivi" e ha affermato che le discussioni "hanno sottolineato la necessità di non interferire negli affari interni". Il ministro saudita ha inoltre dichiarato che Riad spera che il ripristino delle relazioni con Teheran avrà un impatto positivo, sia a livello regionale che internazionale. "Desidero sottolineare l'importanza della cooperazione tra i due paesi per la sicurezza regionale, in particolare per la sicurezza della navigazione marittima (...) e l'importanza della cooperazione tra tutti i paesi della regione per garantire che sia priva di armi di distruzione di massa". Da parte sua, Amir-Abdollahian ha affermato che le due parti hanno esplorato la possibilità di istituire un "comitato economico, politico e di confine congiunto". (segue) (Res)