Medio Oriente: presidente iraniano Raisi attacca Israele durante incontro con ministro Esteri saudita (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi della diplomazia dei due Paesi si erano incontrati lo scorso 2 giugno, a Città del Capo, in Sudafrica, a margine del vertice degli “amici dei Brics” (gruppo di economie emergenti che comprende Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa), discutendo della possibilità di elaborare un piano per il completo ripristino delle relazioni diplomatiche bilaterali e di rafforzare la cooperazione economica tra i due Paesi. Il 6 giugno scorso, l'Iran aveva riaperto l’ambasciata a Riad dopo sette anni. L'Arabia Saudita non ha ancora specificato quando riaprirà le sedi diplomatiche in Iran, ma l’emittente televisiva satellitare “Al Arabiya” suggerisce che l'ambasciata saudita a Teheran e il consolato a Mashhad riprenderanno le operazioni dopo la festività musulmana di Eid al Adha, che si prevede inizierà a fine giugno e terminerà all'inizio di luglio. Le relazioni tra il Regno arabo sunnita e la Repubblica islamica sciita si erano interrotte nel 2016, quando il religioso sciita Nimr Baqir al Nimr era stato giustiziato in Arabia Saudita e l’ambasciata saudita a Teheran presa d’assalto da una folla inferocita. (Res)