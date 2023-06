Giustizia: Varchi (Fd'I), possibili modifiche su decreto Nordio ma non saranno sostanziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È possibile che nel corso dell'iter parlamentare ci saranno delle modifiche al disegno di legge sulla riforma della giustizia, ma non prevedo delle modifiche sostanziali. Lo ha dichiarato la deputata Maria Carolina Varchi, deputata di Fratelli d'Italia, intervistata da "SkyTg24". "Il primo pacchetto di modifiche si inserisce in una più ampia riforma che ha già un cronoprogramma condiviso. La giustizia è uno dei segmenti dell'attività di governo su cui gli italiani nutrono grandi aspettative. Questo è soltanto il primo passo, avvieremo subito il dibattito parlamentare", ha affermato Varchi. "Il ministro (Carlo) Nordio non ha chiuso a priori a modifiche ed è probabile che ci sia spazio per qualche modifica. Tuttavia non ravviso particolari necessità di interventi sostanziali e credo che il dibattito parlamentare confermerà l'approccio e le aspettative del governo. Dibattito sì, ma modifiche sostanziali non ce ne saranno", ha aggiunto. (Rin)