Cina-Usa: Blinken a Pechino, chiuso incontro con ministro Esteri Qin Gang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, ha iniziato questa mattina la visita di due giorni in Cina. Blinken, che ha già incontrato il ministro degli Esteri, Qin Gang, è il primo segretario di Stato a recarsi nella capitale cinese da cinque anni a questa parte, in un momento in cui la tensione tra le due superpotenze per il primato in campo tecnologico e per l’influenza sull’Indo-Pacifico è altissima. Pechino, il capo della diplomazia statunitense terrà probabilmente colloqui con il presidente Xi Jinping, con cui intende discutere dell’importanza di mantenere aperte le linee di comunicazione per gestire “responsabilmente le relazioni” e di questioni di reciproco interesse sul piano regionale e globale. Il viaggio era stato comunque preceduto da un possibile segnale di distensione. Il colosso dei semiconduttori Micron ha infatti annunciato un investimento da 4,3 miliardi di yuan (603 milioni di dollari) per espandere la sua fabbrica a Xi’an, nonostante Pechino abbia proibito la vendita di alcuni suoi prodotti ritenuti rischiosi per la sicurezza nazionale. (segue) (Cip)