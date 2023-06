Cina-Usa: Blinken a Pechino, chiuso incontro con ministro Esteri Qin Gang (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma il clima tra le parti rimane tutt'altro che cordiale e le controversie hanno contribuito ad abbassare significativamente le aspettative di rilanciare tempestivamente i rapporti bilaterali tanto a Washington quanto a Pechino. Come riferito questa settimana dall’assistente del segretario di Stato per gli affari dell'Asia orientale e del Pacifico, Daniel Kritenbrink, Blinken andrà in Cina “con un approccio realistico” e “un sincero desiderio di gestire la competizione nel modo più responsabile possibile”, ma gli Usa non si aspettano “svolte significative” nel rapporto bilaterale. I segnali da Pechino non sono più rassicuranti. Nella conferenza stampa di venerdì, il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin ha infatti chiarito che “gli Stati Uniti non dovrebbero credere di poter trattare con Pechino da una posizione di forza” e che “non può esserci comunicazione se i reciproci interessi vengono danneggiati”. (Cip)