Pd: Foti (Fd'I), linea Schlein un fallimento, preoccupa anche esponenti del suo partito

- "Anziché evocare la povertà meglio farebbe il duo giallo-rosso a dire cosa intende fare per contrastarla". Lo dichiara in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Potrebbero Conte e Schlein andare a lezione dal governo Meloni che può vantare, anche se insediato da pochi mesi, il record di occupati. Entrambi tacciono per il ritorno ad un linguaggio truce che, tra un'incitazione alle brigate e all'utilizzo di passamontagna, ci rimanda ad un passato tragico", afferma Foti. "E non è un caso che esponenti responsabili del Pd si mostrino preoccupati, quando non sconcertati, dalle fughe in avanti di una Schlein che, interessata unicamente a creare un fronte anti centrodestra, neppure prende le distanze dalle irresponsabili parole assolutorie urlate dal palco dei 5Stelle sull'aggressione russa all'Ucraina. Pare evidente che l'opposizione giallo-rossa interpretata dal duo Conte-Schlein sia destinata ad un clamoroso fallimento: sempre più italiani, a partire dagli elettori moderati, non potranno infatti che riconoscersi nella linea politica portata avanti con saggezza, concretezza e senza odio da Giorgia Meloni", conclude.(Com)