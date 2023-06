Milano: spazio in via Borsieri 6 fornirà servizi per giovani famiglie e ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spazio in via Borsieri 6 dovrà fornire servizi per giovani famiglie e potrà proporre attività di formazione e aggregazione rivolte a ragazzi e ragazze. Lo spazio, di 95,57 metri quadri al piano terra di via Pietro Borsieri 6 e di proprietà del Comune, sarà assegnato in locazione, per la durata di sei anni. Questo emerge dalle linee di indirizzo approvate dalla Giunta, l'assegnazione avverrà a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, cui potranno partecipare soggetti senza scopo di lucro (dalle organizzazioni di volontariato alle associazioni di promozione sociale, dagli enti filantropici alle cooperative, a Comitati, fondazioni ed enti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) ed enti del Terzo Settore. Il bando sarà pubblicato a breve. I progetti presentati dovranno prevedere servizi collaborativi, anche innovativi, in grado di rispondere alle esigenze delle giovani famiglie sia in termini di conciliazione vita-lavoro (ad esempio banca del tempo, ludoteca, doposcuola) sia attraverso la realizzazione di servizi di sharing di accessori, abiti, giochi o attrezzature. Sarà ritenuto premiante se le proposte prevederanno anche attività rivolte ai giovani e ai giovani adulti, nella fascia 18-35 anni, che riguardino formazione, benessere psicologico, relazionale e di coppia, orientamento, iniziative culturali, ricreative e aggregative. Inoltre, potranno essere realizzati spazi conviviali, come bar o punti di ristoro, attività commerciali e artigianali che contribuiscano alla sostenibilità economica dell'iniziativa proposta, in coerenza con le finalità del progetto, senza essere prevalenti (non dovranno eccedere il 30 per cento della superficie dell'immobile). A valutare le proposte progettuali sarà un'apposita Commissione. Lo spazio sarà assegnato per una durata di 6 anni, con possibilità di un solo rinnovo, con un canone annuale di 5.566,86 euro e oneri accessori (spese generali e di riscaldamento) nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria dello spazio a carico del locatario. (segue) (Com)