Roma: cocaina, hashish e marijuana in casa, fermati un 15enne e un 18enne ad Acilia

- Due giovani, di 15 e 18 anni, sono stati fermati ad Acilia per spaccio di droga. I militari in seguito alla perquisizione personale e dell'abitazione dei due giovanissimi hanno trovato 11,4 chili di hashish, 450 grammi di marijuana e 35 grammi di cocaina, già divisi in dosi e panetti. Nell'abitazione sono stati trovati anche circa 16 mila euro in contanti, oltre al materiale utile a pesare e confezionare la droga. Il 18enne dopo l’arresto è stato trattenuto in caserma, in attesa di essere condotto presso il carcere di Regina Coeli, mentre il minorenne è stato collocato in un centro per la giustizia minorile di Roma. L’arresto del maggiorenne è stato convalidato e il Tribunale di Roma ha disposto per lui gli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico. (Rer)