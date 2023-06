Spagna: Sanchez, corrente reazionaria dei conservatori in Europa è arrivata anche qui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna non è estranea alla corrente reazionaria dei conservatori che sta investendo l’Europa. Lo ha detto in un’intervista al quotidiano “El Pais” il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez. “C’è stata una mobilitazione molto importante dell’elettorato conservatore, e debole di quello progressista. Dobbiamo invertire questa tendenza in vista delle elezioni del 23 luglio”, ha affermato il premier spagnolo.(Spm)