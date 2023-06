Emirati-Italia: Tajani in visita ad Abu Dhabi, focus su migranti, Libia e Tunisia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla Tunisia, l’Italia potrebbe chiedere ai sette emirati del Golfo di contribuire a salvare l’economia del Paese nordafricano. Dopo anni di mal governo, la crisi del Covid-19 e lo scoppio del conflitto in Ucraina, le finanze tunisine sono sempre più vuote e il Paese è pericolosamente sull’orlo del default, cioè l’impossibilità di ripagare i propri debiti. I negoziati con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per ottenere un prestito da 1,9 miliardi di dollari sono in fase di stallo per il rifiuto del presidente della Repubblica, Kais Saied, di accettare i “dettami” internazionali. L’Italia si è fatta promotrice di un pacchetto di aiuti europei pari a 900 milioni di euro, di cui 300 subito e 600 dopo lo sblocco dei prestiti del Fondo, anch’esso ancora in fase di negoziazione. (segue) (Res)