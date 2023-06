Emirati-Italia: Tajani in visita ad Abu Dhabi, focus su migranti, Libia e Tunisia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla cooperazione economica gli Emirati rappresentano per l’Italia il primo mercato di sbocco dell’area del Medio Oriente e del Nord Africa (Mena). Dagli ultimi dati dell’Agenzia per la promozione all'estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice) emerge che l’interscambio commerciale tra Italia ed Emirati nei primi tre mesi del 2023 è stato pari a 1,788 miliardi di euro. Significativo è l’aumento del valore dell’export italiano verso il Paese, pari a 1,530 miliardi di euro in tre mesi, +18,9 per cento rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Più che dimezzate, invece, le importazioni dagli Emirati, passate da un valore di 667,08 milioni di euro a 259,96 milioni di euro nel periodo gennaio-marzo 2022 (-61,1 per cento). Ne consegue che l’Italia esporta molto più di ciò che importa, in un rapporto di circa tre a uno, grazie soprattutto a gioielleria, meccanica, l’agroalimentare, mobili e moda “Made in Italy”. (segue) (Res)