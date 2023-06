Sudan: in vigore nuovo cessate il fuoco di tre giorni mediato da Arabia Saudita e Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate sudanesi e i paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf) hanno concordato un nuovo cessate il fuoco di 72 ore che ha preso il via da questa mattina alle 6. E' quanto riferito dalla mediazione condotta da Arabia Saudita e Stati Uniti che questa mattina hanno diramato una nota congiunta per annunciare la tregua. "L'Arabia Saudita e gli Stati Uniti annunciano l'accordo raggiunto fra i rappresentanti delle Forze armate sudanesi e delle Forze di supporto rapido su un cessate il fuoco in tutto il territorio del Sudan per un periodo di 72 ore", si legge nella dichiarazione. Secondo quanto riferisce il documento, sia le Forze armate, sia le Rsf hanno concordato di interrompere i combattimenti e "astenersi dal cercare un vantaggio militare durante il cessate il fuoco", e inoltre avrebbero "consentito gli spostamenti senza ostacoli e la fornitura di assistenza umanitaria in tutto il Paese". La dichiarazione, inoltre, recita che "se le parti non dovessero rispettare il cessate il fuoco di 72 ore, i mediatori saranno costretti a prendere in considerazione un aggiornamento dei colloqui di Gedda", un riferimento all'iniziativa diplomatica in corso da settimane nella città dell'Arabia Saudita. (segue) (Res)