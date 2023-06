Sudan: in vigore nuovo cessate il fuoco di tre giorni mediato da Arabia Saudita e Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita hanno mediato tra le parti in guerra per settimane e hanno raggiunto in più di un'occasione degli accordi di cessate il fuoco che, tuttavia, non sono riusciti a porre fine ai combattimenti. La nuova tregua arriva il giorno prima di una conferenza dei donatori che servirà a raccogliere fondi per le crescenti esigenze umanitarie del Paese africano. Circa 25 milioni di persone - più della metà della popolazione - hanno bisogno di aiuto e protezione, secondo le Nazioni Unite, che hanno dichiarato di aver ricevuto solo una frazione dei finanziamenti necessari. (Res)