Libia: gruppo turco Noble firma un accordo per organizzare fiere internazionali nel Paese

- Il gruppo turco Noble ha firmato un accordo per organizzare fiere internazionali in Libia. Durante la cerimonia di firma a Istanbul, Arhan Celik, presidente di Noble, ha auspicato di poter trasferire in Libia l'esperienza di 50 anni del gruppo turco nell'organizzazione eventi di portata regionale e globale. Per parte sua, il console generale libico a Istanbul, Salah al Din al Kaseh, ha espresso il desiderio della Libia di rafforzare la cooperazione con la Turchia in questo settore. Il diplomatico ha affermato che nel giro di un anno, il gruppo turco organizzerà sei fiere in Libia, con l'obiettivo di presentare la Turchia al mercato africano attraverso la Libia. "L'Africa beneficerà di queste fiere", ha dichiarato Al Kaseh, citato dal quotidiano online "Libya Observer". Il gruppo Noble aveva annunciato alla fine di maggio di aver raggiunto un accordo con le autorità locali in Libia per gestire il centro fieristico internazionale di Tripoli per un periodo di dieci anni. (Lit)