Pirelli: Tajani, l'interesse nazionale è la nostra stella polare

- "Sulla Via della Seta stiamo ragionando come governo sul da farsi. Per Pirelli, la golden power è stata usata per difendere gli interessi nazionali: ci sono settori di altissima specializzazione - che come in questo caso forniscono dati sensibili - che non possono essere accessibili a un governo o Stato che non sia il nostro. L'interesse nazionale è la nostra stella polare". E' quanto sostiene il vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in una intervista al "Corriere della sera". (Rin)