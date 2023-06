Ucraina: divieto di balneazione nelle spiagge di Odessa dopo crollo diga Nova Khakovka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio comunale di Odessa, in Ucraina, ha disposto il divieto di balneazione in tutte le spiagge della città a seguito della contaminazione dell’acqua che si è verificata dopo il crollo della diga di Nova Khakovka. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Rbc”. “Le spiagge di Odessa sono ritenute non balneabili a causa del notevole deterioramento del mare e del conseguente reale pericolo per la salute della popolazione residente”, si legge in un comunicato dell’amministrazione cittadina. Il provvedimento è stato preso nel corso di una riunione straordinaria della Commissione sulla sicurezza ambientale e sulle situazioni di emergenza. Dai risultati dei test di laboratorio sui campioni di acqua, gli esperti hanno rilevato agenti in grado di provocare malattie infettive. Il crollo della diga di Nova Khakovka aveva portato all’allagamento di parte dei territori di Kherson, Mykolaiv, Dnipro e Zaporizhzhia, facendo finire in mare immondizia e sostanze tossiche.(Kiu)