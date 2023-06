M5s: Trancassini (Fd'I), parole di Grillo gravi, Pd si dissoci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Beppe Grillo "invita alla ribellione e alla violenza dimostrando una totale assenza di proposte e un’inaccettabile mancanza di rispetto per la democrazia". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini. "Dopo il fallimento dell’uno vale uno e di tutte le politiche vuote del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo invita alla ribellione e alla violenza dimostrando una totale assenza di proposte e un’inaccettabile mancanza di rispetto per la democrazia. Quando i grillini si affacciavano dal balcone per fare annunci noi li aspettavamo in Commissione e in Aula ogni giorno con argomenti e proposte. Grillo invece - aggiunge - oggi sceglie la scorciatoia dell’arroganza e della violenza: un atteggiamento gravissimo. Il Pd si dissoci subito da questa pericolosa deriva". (Com)