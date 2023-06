Caldo: Coldiretti, al via transumanza per quasi mezzo milione di pecore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento - osserva la Coldiretti - ribadisce il valore sociale, economico, storico e ambientale del settore in un momento di grande difficoltà con la Fattoria Italia che nell'ultimo decennio ha perso circa un milione di pecore e agnelli e 200mila bovini e bufale. Un addio che ha riguardato soprattutto la montagna e le aree interne più difficili dove mancano condizioni economiche e sociali minime per garantire la permanenza di pastori e allevatori, spesso a causa dei bassi prezzi e per la concorrenza sleale dei prodotti importati dall'estero. E già bussa alle porte la carne sintetica sostenuta da aggressive campagne promosse dalle grandi multinazionali del cibo per cancellare l'allevamento italiano, nonostante i dubbi espressi da Fao e Oms che hanno individuato ben 53 pericoli potenziali per la salute, dalle allergie ai tumori e le preoccupazioni sul piano ambientale. I risultati della ricerca realizzata da Derrick Risner ed i suoi colleghi dell'Università della California a Davis hanno evidenziato che il potenziale di riscaldamento globale della carne sintetica definito in equivalenti di anidride carbonica emessi per ogni chilogrammo prodotto è da 4 a 25 volte superiore a quello della carne bovina tradizionale. (segue) (Com)