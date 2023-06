Business news: Cina, commercio estero Xinjiang aumentato dell'86 per cento nei primi 5 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio estero della regione autonoma dello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale, è aumentato dell'85,9 per cento anno su anno nei primi cinque mesi del 2023, periodo in cui si è attestato a 17,5 miliardi di dollari. Lo indicano i dati doganali del capoluogo, Urumqi. I Paesi aderenti alla Nuova via della seta (Bri, Belt and Road Initiative) sono stati i principali partner della regione, con scambi per 16 miliardi di dollari e in aumento dell'89,3 per cento anno su anno. Seguono Kazakhstan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan e Turkmenistan, che hanno intrattenuto con lo Xinjiang un interscambio complessivo di 14 miliardi di dollari (+99,9 per cento). Nel periodo di riferimento, il commercio delle imprese a capitale privato è aumentato del 100,4 per cento anno su anno, accompagnato da una significativa crescita delle esportazioni di prodotti agricoli e componenti meccaniche ed elettriche. (Cip)