Business news: ambasciatore Ambrosetti a premiazione Panda d'oro a Shanghai

- In occasione della sua prima visita a Shanghai, l'ambasciatore Massimo Ambrosetti ha incontrato il sindaco della municipalità, Gong Zheng. Durante l'incontro, sono state valorizzate le collaborazioni tra Italia e Shanghai in campo culturale, economico e commerciale e accademico. Nel solco dell'Anno della cultura Italia-Cina, celebrato nel 2022, le parti hanno convenuto di intensificare le collaborazioni in campo culturale con iniziative di altissimo livello anche in vista del Settecentesimo anniversario della morte di Marco Polo che sarà celebrato nel 2024. Inoltre, sono state citate le importanti mostre inaugurate a Shanghai, tra cui quelle più recenti "Botticelli e il Rinascimento" delle Gallerie degli Uffizi di Firenze e la mostra "Rossini Opera Festival in China: the magic and mystery of Gioachino Rossini". Lo riferisce un comunicato del consolato a Shanghai. (Com)