Business news: Arabia Saudita concede finanziamento di 4,8 milioni di dollari per sostenere industria Egitto

- Il ministero della Cooperazione internazionale dell’Egitto, l'Autorità per lo sviluppo delle piccole e medie imprese del Paese delle piramidi e la Commissione per il finanziamento dell'Arabia Saudita hanno firmato un accordo del valore di 4,8 milioni di dollari per finanziare progetti finalizzati al sostegno delle filiere e dell'industria egiziana. Lo ha annunciato tramite un comunicato pubblicato sul proprio profilo Twitter il ministero della Cooperazione Internazionale, secondo il quale circa 520 beneficiari riceveranno i finanziamenti, contribuendo alla creazione di circa 1.200 opportunità di lavoro. Il finanziamento consentirà l'acquisto di macchinari e attrezzature, nonché investimenti operativi e lavori di costruzione necessari per l’attuazione di diversi progetti. In precedenza, il governo egiziano ha siglato altri due accordi con l'Arabia Saudita per finanziare l'Autorità egiziana per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, raggiungendo un totale di 9,7 milioni di dollari. (Cae)