Business news: Arabia Saudita, nuovo visto elettronico per viaggiatori da Regno Unito, Usa e Schengen

- L'Arabia Saudita ha annunciato l'introduzione del visto elettronico istantaneo per i viaggiatori provenienti da Regno Unito, Stati Uniti e spazio Schengen. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa ufficiale saudita "Spa", è ora possibile richiedere un visto elettronico istantaneo tramite il sito web del ministero degli Esteri, semplificando così la procedura di ottenimento del visto per chi intende visitare l'Arabia Saudita. Le ultime misure rientrano nel piano Vision 2030 del Regno, che si propone di raggiungere 100 milioni di visite all'anno entro il 2030. Dalla nuova apertura al turismo nel 2019, l'Arabia Saudita è diventata uno dei mercati turistici in più rapida crescita a livello globale, registrando 93,5 milioni di visite nel 2022, secondo i dati della "Spa". Il nuovo visto elettronico istantaneo si aggiunge ad altre iniziative lanciate dal Paese nell'ultimo anno per migliorare l'esperienza dei visitatori. (Res)