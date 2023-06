Business news: Mozambico fornirà 100 megawatt di elettricità al Sudafrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mozambico si è offerto di fornire 100 megawatt (Mw) di elettricità al vicino Sudafrica a causa di un deficit di approvvigionamento e di blackout regolari. Lo ha annunciato il ministro delle Risorse minerarie e dell'energia mozambicano Carlos Zacarias, in visita a Pretoria, a seguito di una richiesta del governo di Pretoria avanzata il mese scorso. L'accordo commerciale che definisce il prezzo, le modalità e il momento in cui l'energia sarà convogliata in Sudafrica "dovrebbe essere chiuso molto presto", ha affermato il ministro parlando alla stampa. Il ministro dell'Energia del Sudafrica, Kgosientsho Ramokgoba, si è detto da parte sua "soddisfatto" della rapida risposta del governo del Mozambico, aggiungendo che i tecnici stanno lavorando per rendere fattibili le operazioni. Zacarias ha annunciato che il Mozambico metterà a disposizione, entro sei mesi, altri 600 Mw di energia aggiuntiva. (Res)