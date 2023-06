Business news: Nigeria, TotalEnergies annuncia scoperta di petrolio e gas al largo della costa sud-orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TotalEnergies ha annunciato la scoperta di petrolio e gas a Ntokon, al largo delle coste della Nigeria. Il pozzo, ha riferito la compagnia francese in una nota, è situato nel blocco Oml102, a circa 60 chilometri dalla costa sud-orientale del Paese africano. Contiene 38 metri di riserve nette di petrolio e 15 metri di riserve nette di gas, mentre nel vicino pozzo Ntokon-1G1 sono stati scoperti 73 metri di riserve nette di petrolio, in bacini ritenuti ben sviluppati e di ottima qualità. "La scoperta di Ntokon apre prospettive promettenti per un nuovo sviluppo tramite connessione", ha dichiarato Nicolas Terraz, direttore generale delle esplorazioni e delle produzioni di TotalEnergies. "Dopo l'avvio della produzione dalla connessione Ikike su Oml99 nel 2022, questo nuovo successo nell'area dimostra ancora una volta il potenziale dell'esplorazione nelle vicinanze per creare valore come parte della nostra strategia di bassi costi e basse emissioni", ha aggiunto. Il pozzo Oml 102 è gestito da TotalEnergies Ep Nigeria con una quota del 40 per cento, insieme al suo partner Nnpc Ltd, la compagnia petrolifera nazionale nigeriana, che detiene il restante 60 per cento. (Res)