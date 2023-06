Business news: Nigeria, tasso di inflazione annuale sale al 22,4 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso annuale di inflazione in Nigeria è aumentato al 22,41 per cento nel mese di maggio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando era del 22,22 per cento. Lo riferisce l'ente di statistica nazionale, precisando che a trainare l'aumento sono stati soprattutto gli alimenti e le bibite non alcoliche. Un tasso che rimane alto per la prima economia continentale, erodendo risparmi e redditi e spingendo la Banca centrale ad aumentare i tassi di interesse al livello più alto in quasi vent'anni. Così, ieri l'istituto di credito ha avviato il processo per liberalizzare il commercio in valuta estera, chiudendo una giornata drammatica che ha visto il tasso ufficiale della naira svalutato di oltre un terzo. (Res)