Business news: Zimbabwe, presidente Mnangagwa ordina alla Banca centrale di interrompere prestiti in valuta estera

- Il presidente dello Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, ha ordinato alla Banca centrale di interrompere i prestiti in valuta estera, mentre il governo lotta per contenere il crollo della valuta locale in vista delle elezioni generali. "La Banca (centrale) prenderà in prestito valuta estera solo per conto dello Stato su istanza del ministro (delle Finanze) e non per proprio conto", ha detto Mnangagwa in un comunicato. La Banca centrale di Harare ha in passato preso in prestito denaro dalle banche regionali per finanziare le importazioni di carburante, fertilizzanti, oli commestibili e altri beni di base. Il governo ha recentemente annunciato una serie di misure per stabilizzare lo zimdollar (il dollaro zimbabwiano) e domare l'inflazione, incluso il trasferimento di alcune funzioni della banca centrale al ministero delle finanze. Il Paese dell'Africa meridionale ha assistito a periodi di iperinflazione e volatilità valutaria negli ultimi 20 anni, attribuiti alla cattiva gestione dell'economia da parte del governo e a politiche come il sequestro di fattorie ai bianchi da parte dell'ex presidente Robert Mugabe per reinsediare i neri senza terra. Mnangagwa deve affrontare una dura candidatura per la rielezione alle elezioni del prossimo 23 agosto tra l'aumento dell'inflazione e una valuta che si è indebolita di oltre l'80 per cento dall'inizio dell'anno. (Res)