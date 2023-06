Business news: Africa, istituti di credito Uemoa registrano aumento di risorse e impieghi rispetto al 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli istituti di credito dell'Unione economica e monetaria ovest-africana (Uemoa) hanno concluso il 2022 con un aumento di risorse del 12,5 per cento e di impieghi del 19,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. Queste cifre, specifica il blocco regionale, si registrano in un contesto segnato dalla graduale revoca delle misure di restrizione dei viaggi adottate dagli Stati della regione per frenare la pandemia di Covid-19 nonché dallo scoppio della guerra in Ucraina. “L'incremento delle risorse è trainato da tutte le sue componenti, ovvero depositi e prestiti (+12,2 per cento), patrimonio netto (+16,3 per cento) nonché varie altre risorse (+10,3 per cento). La struttura di queste risorse, che rispecchia quella delle banche retail, è composta per l'84,4 per cento da depositi da clientela, per il 10,7 per cento da mezzi propri e per il 4,9 per cento da altre risorse”, spiega Bceao in una nota. (Res)