Regno Unito: parlamentare conservatore Warburton annuncia le dimissioni

- David Warburton, parlamentare conservatore britannico accusato di molestie sessuali e abuso di droghe, si è dimesso. Warburton, 57 anni, è stato sospeso dal partito nell'aprile del 2022 in attesa dell'esito di un'indagine dell'Organismo indipendente per i reclami del Parlamento britannico (Icgs). Le dimissioni di Warburton innescano una nuova elezione suppletiva, la quarta dopo le dimissioni dal Parlamento annunciate da Boris Johnson, Nadine Dorries e Nigel Adams. Nella sua lettera di dimissioni, Warburton ha affermato che le "accuse dannose" e le "imperfette" indagini degli ultimi 14 mesi avevano "inflitto una distruzione inimmaginabile e intollerabile alla mia famiglia e a me". L'esponente conservatore ha aggiunto di non avere "altra scelta" se non quella di provocare "lo svolgimento di un'elezione suppletiva". In un'intervista all'edizione domenicale del "Daily Mail", Warburton ha ammesso di aver assunto cocaina dopo aver bevuto "tonnellate di whisky giapponese incredibilmente potente", ma ha negato di aver molestato un'assistente politica nel suo appartamento di Westminster. (Rel)