Regno Unito: nuovo video mostra festa Partito conservatore in violazione regole anti Covid

- Un nuovo filmato mostra diversi esponenti e personale del Partito conservatore del Regno Unito mentre festeggiano nella loro sede londinese durante la fase più acuta della pandemia di Covid-19. Il video, pubblicato dal quotidiano "Daily Mirror", mostra diversi membri dello staff a una festa di Natale nel mese di dicembre del 2020 che ballano, bevono e scherzano sulle restrizioni anti Covid e questo proprio tali regole erano in vigore. Durante il video, si può sentire la voce di un uomo che chiede: "Stai filmando?" mentre qualcun altro scherza esclamando: "Diretta Instagram!". La prima voce poi aggiunge: "Sinché non stiamo trasmettendo in streaming, stiamo, tipo, infrangendo le regole". Due persone presenti nel video sono state identificate: l'ex candidato sindaco di Londra, Shaun Bailey - a cui è stato conferito un titolo nobiliare -, e Ben Mallet, il direttore della campagna dei conservatori per l'elezione del sindaco di Londra del 2021. (segue) (Rel)