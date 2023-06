Regno Unito: nuovo video mostra festa Partito conservatore in violazione regole anti Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È probabile che il video riaccenda i riflettori su Boris Johnson, pochi giorni dopo che il comitato dei privilegi ha rivelato che l'ex primo ministro ha ripetutamente ingannato il Parlamento quando, in più di un'occasione ha negato le accuse relative al "Partygate", le feste avvenute a Downing Street nella fase più acuta della pandemia. Il "Mirror" in precedenza aveva pubblicato una foto della festa, su cui la polizia aveva aperto un'indagine senza tuttavia riuscire a trovare prove ulteriori per procedere. In risposta alla pubblicazione del video, un portavoce del Partito conservatore ha dichiarato: "Il personale del Quartier generale della campagna conservatrice (Cchq) è venuto a conoscenza di un raduno sociale non autorizzato nel seminterrato di Matthew Parker Street organizzato dalla campagna di Bailey la sera del 14 dicembre del 2020. È stata intrapresa un'azione disciplinare formale contro i quattro membri del personale distaccati nella campagna di Bailey". (Rel)