M5s: Grillo evoca le brigate di cittadinanza ed è polemica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- Immediate le repliche da parte degli esponenti del centrodestra. "Le parole pronunciate da Grillo sono vergognose e indecenti. L'appello a fare 'brigate di cittadinanza e mettetevi il passamontagna' evoca un passato oscuro per la nostra nazione fatto di sangue e morti. Grillo dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa a tutti gli italiani. La dialettica politica anche quando aspra mai può arrivare a tanto. Quanto ha dichiarato alla fine della manifestazione indetta dal Movimento cinque stelle è riprovevole e spero che tutte le forze politiche prendano le doverose distanze", attacca il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. Dalla maggioranza interviene anche la Lega. "Gravi, sconcertanti e inaccettabili parole di Beppe Grillo alla piazza di Movimento cinque stelle e Pd. Parlare di brigate di cittadinanza e passamontagna per invitare i cittadini a reagire evoca pagine drammatiche della storia del nostro Paese. Ci chiediamo se anche Elly Schlein sia pronta a indossare il passamontagna per reagire contro il governo di centrodestra sotto il simbolo delle brigate. La Lega conferma il proprio impegno per creare lavoro dignitoso: i cittadini si aspettano risposte, non polemiche o inviti pericolosi", si legge in una nota del partito di Matteo Salvini. "La Schlein, Conte e Grillo, che incita alla violenza, invitando la popolazione a costituire le 'brigate di cittadinanza' e a mettere il passamontagna, tutti insieme appassionatamente. Questa è la sinistra che vorrebbe guidare il Paese, ma che per il momento sobilla", accusa dal canto suo la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. "Chi fa lavoretti per il bene comune e pulisce giardinetti non ha bisogno di passamontagna: l’evocazione di Grillo al suo uso è un incitamento alla violenza, che, come diceva Isaac Asimov, è l’ultimo rifugio degli incapaci. E anche degli imbecilli", evidenzia il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi. (segue) (Rin)