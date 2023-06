M5s: Grillo evoca le brigate di cittadinanza ed è polemica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Critiche giungono anche da altre forze di opposizione. "Invocare passamontagna e violenza in piazza è gravissimo e rischioso. Oltreché indegno in un Paese, come l'Italia, drammaticamente colpito nei decenni passati. Mi chiedo cosa pensi delle parole di Grillo Giuseppe Conte", afferma su Twitter il segretario di Azione, Carlo Calenda. "Fare riferimento alle brigate coi passamontagna e le altre frasi della piazza grillina di oggi dimostrano che i Cinque stelle scherzano col fuoco. Pur di avere visibilità sono pronti a tutto. Mi meraviglio del Pd che accetta di stare in una piazza vuota di persone, ma piena di odio e violenza verbale come quella", scrive su Facebook la deputata di Italia viva, Maria Elena Boschi. Per Debora Serracchiani, deputata e responsabile Giustizia del Partito democratico, "fare politica e fare spettacolo sono due cose ben diverse soprattutto se lo show non fa ridere. Parliamo con chi vuol costruire alternativa, non ci interessano fantasie su passamontagna e simili. Non portano nulla a chi ha bisogno e non sposta di un millimetro la destra al governo". In difesa del Garante del Movimento cinque stelle intervengono i capigruppo pentastellati di Senato e Camera, Stefano Patuanelli e Francesco Silvestri. "Ovviamente le 20 mila persone che manifestano pacificamente (che parola fuori moda) non esistono. Per i parlamentari di maggioranza e incredibilmente qualcuno dell'opposizione esiste solo una frase di Beppe Grillo in cui secondo loro inneggia alla violenza. 'Mettete il passamontagna e fate i lavoretti come mettere a posto i marciapiedi e le aiuole, e poi scappate'. Questa metafora, secondo loro, inneggia alla violenza. Quanta ipocrisia se si commenta una frase cancellandone metà", segnala in una nota Patuanelli. "Migliaia di persone in piazza, tanti contenuti, storie. Eppure alcuni politici decidono di non soffermarsi su questo, ma sull'ironia intelligente, purtroppo non capita, di Beppe Grillo. Il nostro Paese merita una classe politica migliore - rileva Silvestri -. Le parole di Beppe Grillo erano estremamente semplici da cogliere, si riferivano al fatto che purtroppo molte leggi italiane non permettono ai cittadini di lavorare spontaneamente per la comunità. Se qualcuno non riesce a coglierne il senso è un problema suo. Di certo le hanno capite i cittadini in piazza e gli italiani". A fine giornata, Conte commenta, postando su Facebook alcune foto dell'iniziativa: "Immagini che valgono più di mille parole. Le nostre battaglie vanno avanti con ancora più forza, con ancora più determinazione. La vostra voce, la nostra voce. Basta vite precarie". (Rin)