Business news: Bill Gates promette 50 milioni di dollari a centro di ricerca sanitaria congiunto in Cina

- Il miliardario statunitense Bill Gates ha annunciato un finanziamento da 50 milioni di dollari a beneficio di un istituto di ricerca sanitaria istituito con la Cina. In un discorso pronunciato presso l'Istituto per la scoperta dei farmaci per la salute globale (Ghddi) a Pechino, il fondatore di Microsoft ha affermato che la Cina può giocare un ruolo ancora maggiore nella riduzione della povertà e nel migliorare l'apparato sanitario dei Paesi terzi. "Auspico che Pechino possa rivestire un ruolo ancora più importante nell'affrontare le problematiche attuali, in particolare quelle che devono affrontare i Paesi africani", ha affermato Gates, soffermandosi sull'aumento dei casi di malaria nel Continente e sulle difficoltà nella coltivazione di colture resistenti alle intemperie. Per tali ragioni, la Cina e la Fondazione Bill & Melinda Gates si impegneranno a garantire al Ghddi un finanziamento da 50 milioni di dollari nei prossimi cinque anni, allo scopo di incrementare la messa a punto di nuovi farmaci da parte dell'istituto. Il centro esiste dal 2016, ed è stato creato dalla Fondazione Bill & Melinda Gates, dall'amministrazione municipale di Pechino e dall'Università Tsinghua con il dichiarato scopo di migliorare la salute globale accelerando lo sviluppo di medicinali e tecnologie innovative per contrastare diversi tipi di patologie. Il magnate statunitense è atterrato in Cina per la prima volta dal 2019. Stando a quanto annunciato dallo stesso Gates poco dopo il suo arrivo, la sua visita proseguirà in Africa occidentale, che è "particolarmente vulnerabile a causa dei prezzi alimentari elevati, dei debiti schiaccianti e dei crescenti tassi di tubercolosi e malaria". (Cip)