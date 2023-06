Business news: semiconduttori, Micron annuncia investimento da 602 milioni di dollari in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore statunitense di chip di memoria Micron ha annunciato un investimento da 4,3 miliardi di yuan (603 milioni di dollari) nel suo stabilimento in Cina, ribadendo la propria determinazione a mantenere ed accrescere la presenza in quel Paese nonostante le restrizioni imposte dagli Stati Uniti e dalla Cina ai reciproci comparti dei semiconduttori. L'investimento annunciato da Micron verrà effettuato nel corso dei prossimi anni e servirà ad ampliare lo stabilimento che l'azienda già opera nella città cinese di Xi'an. (Was)