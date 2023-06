Business news: giapponese Idemitsu aumenta quota di partecipazione ad azienda australiana del litio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Idemitsu Kosan Co., la seconda maggiore azienda giapponese attiva nel settore della raffinazione petrolifera, ha aumentato al 15 per cento la propria quota di partecipazione all'azienda australiana Delta Lithium Limited (Dli). Lo ha reso noto l'azienda. L'operazione è parte delle misure assunte da Idemitsu per assicurarsi una posizione nelle catene di fornitura essenziali per la transizione verso l'elettromobilità e le fonti energetiche rinnovabili. (Git)