Business news: ministero Egitto, nessun ritardo nel progetto della centrale nucleare di Dabaa

- Le fasi esecutive del progetto della centrale nucleare da 4.800 megawatt nella località costiera di Dabaa, in Egitto, stanno procedendo “secondo il programma stabilito in collaborazione con la parte russa senza alcun ritardo”. Lo ha dichiarato il ministro dell'Elettricità e delle energie da fonti rinnovabili, Mohamed Shaker, aggiungendo che il progetto dovrebbe essere completato nel periodo dal 2028 al 2031. Il ministro ha affermato che il settore elettrico ha assistito negli ultimi nove anni a un boom senza precedenti con il forte sostegno del presidente Abdel Fattah al Sisi, con l’aggiunta di 29 mila megawatt alla rete elettrica nazionale che, ad oggi, vanta una capacità installata di 65 mila megawatt. Shaker ha aggiunto che ci sono altri sei progetti di energia da fonti rinnovabili in corso di realizzazione con investimenti esteri diretti del valore di 4,4 miliardi di dollari per generare altri 2.500 megawatt. Il ministro ha spiegato che la capacità totale installata di energia “verde” raggiungerà circa 10 mila megawatt entro il 2025. Il progetto nucleare della centrale di Dabaa è situato sulla costa mediterranea a circa 320 a nordovest del Cairo è la sua costruzione è frutto di un contratto firmato tra Egitto e Russia nel dicembre del 2017, con costi di costruzione stimati di 28,75 miliardi di dollari. La Russia finanzierà l'85 per cento del costo con un prestito di 25 miliardi di dollari, mentre l'Egitto fornirà il restante 15 per cento. Il prestito russo verrà rimborsato in 22 anni, con un interesse annuo del 3 per cento. Una volta completata la centrale sarà composta da quattro reattori Vver-1200 gli stessi che compongono le centrali di San Pietroburgo, Novovoronezh in Russia e quella di Ostrovets in Bielorussia. Il contratto firmato con Rosatom prevede non solo la costruzione della centrale ma anche la fornitura del combustibile nucleare per l’intero ciclo di vita dell’impianto. Rosatom sarà inoltre incaricata di formare i quadri egiziani e curerà la manutenzione dell’impianto per dieci anni dalla sua entrata in funzione. (Cae)