Business news: Banca mondiale concede 350 milioni di dollari per finanziare protezione sociale

- Il consiglio di amministrazione della Banca mondiale ha approvato la concessione di un ulteriore finanziamento al Marocco per un importo di 350 milioni di dollari, da destinare al sostegno della protezione sociale. Lo ha reso noto l'istituzione finanziaria in un comunicato secondo cui il finanziamento, che è un'estensione del programma originale di 400 milioni di dollari approvato ed erogato nel 2020, mira a sostenere gli sforzi del Marocco per costruire le basi di un sistema di protezione sociale moderno ed efficiente. Il primo finanziamento era destinato a sostenere gli sforzi del Regno per mitigare gli effetti della crisi dovuta alla pandemia di Covid-19. (Mar)