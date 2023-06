Business news: Algeria, produzione petrolifera scesa sotto 1 milione di barili al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di petrolio in Algeria ha continuato a diminuire per il terzo mese consecutivo, scendendo a meno di un milione di barili al giorno, in calo di 36 mila barili al giorno nel mese di maggio 2023, in coincidenza i tagli volontari approvati dall'Algeria insieme ad altri otto Paesi dell'alleanza Opec+ fino alla fine del 2023. È quanto emerge dal rapporto mensile dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec). La produzione algerina di greggio è scesa a 974 mila barili al giorno durante il mese di maggio, rispetto a 1,01 milioni di barili al giorno nel mese di aprile. (Ala)