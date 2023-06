Business news: Zambia, Banca mondiale approva prestito di 100 milioni di dollari per progetti verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha approvato un prestito di 100 milioni di dollari allo Zambia per sostenere lo sviluppo di nuovi percorsi economici verdi con le risorse naturali del Paese. Lo ha annunciato alla stampa il country manager della Banca mondiale Sahr Kpundeh, secondo il quale il prestito ha lo scopo di aumentare le opportunità economiche nelle destinazioni turistiche emergenti in tutto il Paese, come il Liuwa Plains National Park. "L'attività economica diversificata e basata sulla natura e gli investimenti del settore privato creeranno posti di lavoro e proteggeranno la natura nelle aree interessate dal progetto", ha affermato Kpundeh. Secondo il funzionario, il sostegno della Banca mondiale dovrebbe migliorare l'ambiente attraverso investimenti in riforme nel turismo e in altri settori basati sulla natura, nonché la creazione di capacità per le principali agenzie settoriali. I fondi andranno anche al coinvolgimento delle parti interessate, al finanziamento di infrastrutture chiave e alla fornitura di sovvenzioni corrispondenti alle comunità per investimenti nell'economia basata sulla natura. (Res)