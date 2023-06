Business news: Ruanda, keniota Equity Holdings acquisisce il 92 per cento di Cogebanque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo keniota Equity Holdings ha acquisito in Ruanda il 92 per cento della proprietà della Compagnia generale bancaria (Cogebanque) per un totale di 48,1 milioni di dollari. Lo riferisce il quotidiano keniota "The Star", sottolineando che una volta completata la transazione l'acquisto renderà il gruppo acquirente la seconda banca più grande presente in Ruanda in termini di valore patrimoniale. L'istituto di credito controllerà il 18 per cento del mercato del settore bancario del Ruanda e una quota di mercato dei depositi del 19 per cento. La transazione, commentano i media locali, dovrebbe di fatto consolidare lo status di Equity Group nella regione. L'amministratore delegato di Equity Group, James Mwangi, ha commentato affermando che l'investimento e l'allocazione del capitale della banca sono guidati dalla forte storia di crescita dell'azienda e dalle prospettive solide. "Il tasso di crescita medio quinquennale del Pil del Ruanda al 6,5 per cento lo colloca tra i 10 Paesi in più rapida crescita al mondo", ha aggiunto. (Res)