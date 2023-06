Business news: Algeria, firmato contratto per realizzare un complesso petrolchimico ad Arzew

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato, nella sede del gruppo energetico algerino Sonatrach, un contratto per la realizzazione di un complesso petrolchimico ad Arzew, in Algeria, e il relativo accordo di finanziamento. L'intesa è stata sottoscritta dalla società per azioni Step Polymers Spa (controllata al 100 per cento da Sonatrach) e il consorzio cinese britannico Petrofac-Hqc. Il contratto di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (Epc) prevede la realizzazione di un complesso petrolchimico a livello della zona industriale di Arzew, su un'area di 88 ettari dedicata alla produzione di 550 mila tonnellate all’anno di polipropilene. Il termine di completamento è stato fissato a 42 mesi. (segue) (Ala)