Business news: la Cina punta sulla strategia asiatica dei fondi sovrani del Medio Oriente

- La Cina mostra un interesse crescente per i fondi sovrani dei Paesi del Medio Oriente, in particolare nel Golfo, la cui strategia asiatica potrebbe concretizzarsi in investimenti dal valore complessivo da uno a due trilioni di dollari. Lo ha riferito il direttore esecutivo della Hong Kong Stock Exchange (Hkex), Nicolas Aguzin, ex funzionario della JP Morgan, come riferisce il quotidiano emiratino “The National”. Secondo Aguzin, intervenuto alla decima conferenza sul commercio tra Cina e Paesi arabi di Riad, in Medio Oriente i fondi sovrani per lo sviluppo, considerati tra i più consistenti al mondo, hanno a disposizione capitali di investimento di circa quattro trilioni di dollari, di cui solo una minima parte (tra l’1 e il 2 per cento) è stata attualmente stanziata nei mercati asiatici, soprattutto in Cina. Secondo le stime, inoltre, “nell’arco del prossimo decennio questi capitali potrebbero raggiungere il valore complessivo di dieci trilioni, di cui tra il 10 e il 20 per cento potrebbe essere investito in Cina”, ha spiegato Aguzin. Negli ultimi anni, infatti, soprattutto i sei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), ossia Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait, Oman e Bahrein, i cui governi investono cifre consistenti nella diversificazione dell’economia e nello sviluppo del settore privato, hanno iniziato a puntare sui mercati emergenti dell’Asia, guardando a Pechino come un partner di importanza crescente. (Res)