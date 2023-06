Business news: Venezuela-Iran, firmati 25 accordi di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 25 gli accordi di cooperazione firmati dai governi di Iran e Venezuela nel corso della prima visita a Caracas del presidente Ibrahim Raisi. Si tratta, ha detto il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, di un pacchetto di strumenti che abbraccia "diverse aree di sviluppo", base per un ulteriore rafforzamento delle relazioni bilaterali. "La visita di Raisi segna una nuova tappa di una relazione che si costruita sulla base della solidarietà e della cooperazione di due popoli, due rivoluzioni e due Paesi nati per essere fratelli", ha scritto Maduro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Il presidente segnala che le intese daranno vita a "nuovi accordi, progetti e investimenti beneficiari per entrambi". (Res)