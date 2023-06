Business news: l'Arabia Saudita investirà 20 miliardi di dollari nel settore alimentare entro il 2035

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha annunciato un ambizioso piano di investimenti nel settore dell'industria alimentare. Il ministro dell'Industria e delle Risorse minerarie, Bandar al Khorayef, ha annunciato che il Regno sta cercando di attrarre nientemeno che 20 miliardi di dollari di investimenti nel settore entro il 2035. Un'impresa ambiziosa soprattutto se si considera che l'economia del vasto Paese desertico poggia quasi esclusivamente sugli idrocarburi. L'obiettivo del Regno non si ferma solo agli investimenti, ma mira anche a raddoppiare il valore delle esportazioni nel settore alimentare. Dalle attuali cifre di 3,7 miliardi di dollari registrate nel 2022, l'Arabia Saudita punta a raggiungere la cifra di 10,9 miliardi di dollari entro il 2035.Il ministero dell'Industria e delle Risorse minerarie ha in serbo una serie di progetti che spaziano dalla produzione avicola all'industria dei prodotti in scatola. Ciò include un imponente piano di espansione del valore di 1,2 miliardi di dollari per aumentare la capacità di produzione avicola della società Almarai. Inoltre, Arab Seara Food Industries sta progettando di costruire una moderna fabbrica di prodotti avicoli del valore di 120 milioni di dollari. A questo si aggiunge il progetto da 133 milioni di dollari per l'industria del tonno in scatola, il primo del suo genere in Arabia Saudita: un'opportunità che promette ritorni economici e un'apertura verso nuovi mercati. Questi investimenti, secondo il ministro Al Khorayef, porteranno con sé oltre 4mila nuove opportunità di lavoro nel settore alimentare. Questi sforzi per attirare investimenti nell'industria alimentare non sono casuali, ma sono parte di una strategia più ampia per garantire che l'Arabia Saudita non solo si affranchi dalla dipendenza dalle importazioni di cibo, ma diventi anche un attore di rilievo nel mercato. (Res)