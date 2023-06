Business news: accordo tra Kuwait e Turchia per l’acquisto di droni Bayraktar 2TB

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kuwait ha firmato un accordo con la Turchia per l’acquisto di droni Bayraktar 2TB, per un valore complessivo di 367 milioni di dollari. Lo ha annunciato il ministero della Difesa del Kuwait, in un comunicato diffuso dall’agenzia di stampa statale “Kuna”. L’accordo, come si legge nel documento, “ha l’obiettivo di rafforzare le capacità di difesa delle Forze armate kuwaitiane, date le elevate capacità tecniche di questi velivoli, sostenerne le operazioni militari e fornire informazioni”. I droni, inoltre, già testati dal Kuwait nel luglio 2019, possono trasportare diversi tipi di ordigni, in particolare missili a guida laser e bombe intelligenti e possono operare in condizioni atmosferiche difficili, come in caso di forte vento e di tempeste di sabbia. Secondo il comunicato del ministero della Difesa, i termini del contratto, siglato dopo l’approvazione delle autorità competenti, sono stati resi noti al Consiglio dei ministri durante la riunione dello scorso 7 giugno, in conformità della normativa vigente. L’accordo comprende la fornitura di installazioni speciali per i droni, tra le quali l’equipaggiamento per la guerra elettronica e stazioni mobili di controllo a terra conformi agli standard dell’Organizzazione del trattato dell’Atlantico nord (Nato). Nel contratto è inclusa anche la formazione di piloti e tecnici kuwaitiani. (Res)